Ема Хеминг Уилис, съпругата на Брус Уилис, говори за първи път публично за това как мозъкът му „го изоставя“ сега и как „езикът му се разваля“. 70-годишната звезда от „Шесто чувство“ и „Умирай трудно“ е диагностицирана с фронтотемпорална деменция - FTD, преди повече от три години.

„Брус все още е много подвижен. Като цяло Брус е в наистина отлично здраве. Просто мозъкът му го изоставя", каза тя пред Даян Сойер от ABC News във вторник.

49-годишната Ема Хеминг е автор на нова книга The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, която ще излезе на 9 септември.

В специално интервю тя разаказа за целия път на Брус Уилис и семейството им от началото на заболяването на актьора.

"Блясъкът в очите му"

Хеминг сподели, че с промяната в общуването с Брус Уилис са се научили да се адаптират.

„Имаме начин да общуваме с него, който е просто... различен начин."

На въпроса дали Уилис е в състояние да я разпознае, Хеминг отговори, че връзката все още е налице.

„Чувствам, че го прави. Знаете ли, когато сме с него... той "светва", нали. Той държи ръцете ни. Целуваме го. Прегръщаме го. Той ни отвръща със същото.“

Снимка: Getty Images

49-годишната Хеминг Уилис сподели, че тя и семейството ѝ, въпреки всичко това, все още виждат проблясъци от личността на Уилис. Тя разказа, че има моменти, в който той се смее и понякога все още виждат "блясъка в очите му", но тези мигове "толкова бързо изчезват".

"Трудно е. Но съм благодарна. Благодарна съм, че съпругът ми все още е много тук."

Началото на болестта

В интервюто Ема разказа, че Брус все още е снимал филми и се наслаждавал на живота с приятелите и семейството си, когато фронтотемпорална деменция започнал да се проявява като „шепот“ по различни начини. Тя поясни, че той започнал да пропуска реплики на снимачната площадки, станал по-студен и дистанциран с членовете на семейството и пропускал дейности, които обичал, като например да води по-малките си дъщери на училище. Ема допълни, че тогава го е питала дали всичко е наред.

"Той е астронавт, герой със значка, но най-вече - моят баща": Брус Уилис навърши 70 години (ВИДЕО+СНИМКИ)

По това време тя не е имала представа, че това са признаци на деменция с ранно начало.

През първите няколко месеца след поставянето на диагнозата на Уилис, Хеминг Уилис каза, че тя, подобно на много други болногледачи, е смятала, че трябва да се справи сама, което означава да лежи будна през нощта, за да се увери, че Уилис е в безопасност, и да изолира семейството далеч от социални събирания и игри, за да направи животът му по-комфортен.

„Наистина се чувствах толкова сама, толкова изолирана, чувствах се сякаш това, през което преминавахме като семейство, това, през което преминаваше Брус, беше толкова необичайно“, сподели Хеминг Уилис, която обяви диагнозата на съпруга си публично през 2023 г. пред Сойер в специалното издание на ABC „Ема и Брус Уилис: Неочакваното пътешествие“.

Хеминг Уилис, която има две малки дъщери с Уилис, каза, че след диагнозата на актьора е работила 24/7, за да се грижи за него и да го пази в безопасност в дома им, като същевременно е ограничавала някои от дейностите на дъщерите им - като игри и преспиване на техни приятели в дома им.

„Не знаех дали родителите биха се чувствали комфортно да оставят детето си у дома, така че, не само аз бях изолирана, изолирах цялото ни семейство. Това беше наистина труден момент", сподели още тя.

Връщайки се назад, Ема каза, че е чакала твърде дълго, за да получи подкрепа както за себе си, така и за Уилис. Едва когато Скаут, една от дъщерите на Брус Уилис с Деми Мур, ѝ казала, че се тревожи повече за нея, отколкото за баща си, Хеминг Уилис е потърсила помощ.

„Никога няма да забравя, когато Скаут ми каза това. И си помислих: „ Добре. Губя самообладание. Трябва наистина да се стегна“, спомня си Хеминг Уилис. Тя добави, че е трябвало да се лекува от депресия и е наела професионални болногледачи за Уилис.

Книгата на Ема Хеминг Уилис - мисия, в помощ на другите

За своята книга The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path тя споделя още:

Хеминг Уилис каза, че е написала книгата си с надеждата тя да бъде спасителен пояс за хората, които се грижат за болни от фронтотемпорална деменция, която е една от най-често срещаните деменции при хора под 60 години, според CDC.

Тя посочи още, че иска повече хора да научат за FTD - да знаят, че не са сами, ако техен близък човек бъде диагностициран с болестта, да могат да получат помощ рано, да участват в новите изследвания, които един ден могат да доведат до лек или лечение на болестта.

В момента се провеждат клинични изпитвания за пациенти в ранните стадии на заболяването.

„Това е цялата ми мотивация да повиша осведомеността за това заболяване, защото искам болните да могат да бъдат диагностицирани по-рано, когато могат да участват в тези проучвания“, каза Хеминг Уилис.

Тя добави, че се надява хората да помнят „рядкото заболяване, което Брус Уилис има“, да намерят сили и подкрепа, за да не се чувстват сами.

"Бих искал да мога просто да поговоря с него.“

Хеминг каза още, че се опитва да живее в настоящия момент и да не мисли твърде много за човека, за когото се е омъжила, и за ранните времена в любовта им.

„Трудно е да погледнеш назад.“

На въпроса за какво най-много би искала да говори с Уилис днес, Хеминг Уилис каза, че просто би се надявала на „разговор“ с мъжа, когото обича.

„Как се справя, дали е добре, чувства ли се добре. Дали има нещо, което можем да направим, за да го подкрепим по-добре. Наистина бих искал да знам това. Дали се страхува. Дали някога се тревожи“, каза Хеминг Уилис. „Знаете ли, просто бих искал да мога просто да поговоря с него.“

"Силен акт на смелост"

Саманта Бенхам-Хермец, изпълнителен директор на Alzheimer's Research UK, каза пред BBC News, че е „сърцераздирателно да чуеш за въздействието“, което деменцията оказва върху „емблематичния актьор“ и семейството му.

Тя определи решението на Хеминг Уилис да говори публично за диагнозата на съпруга си като „силен акт на смелост“ и допълни, че думите ѝ ще „резонират с толкова много хора, засегнати от деменция“.

„Нейната откровеност ще означава много за многото семейства, които са изправени пред подобни предизвикателства, ще им напомня, че не са сами“, добави тя. „Лични истории, като тази на Ема и Брус, са жизненоважни. Те повишават осведомеността, насърчават разбирането и подчертават неотложната нужда от изследвания.“