Промените във формата на мозъка с възрастта могат да бъдат свързани с риска от развитие на деменция, пише "Сайънс алърт", позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

До този извод са стигнали учени от Калифорнийския университет в Ървайн, САЩ, и Университета на Ла Лагуна, Испания.

Анализ на над 2600 изображения от ядрено-магнитен резонанс на мозъка на хора на възраст от 30 до 97 години е позволил на учените да проследят как органът се променя с възрастта и как това съответства с резултатите от когнитивните тестове.

Изследователите са установили, че промените във формата на мозъка протичат неравномерно: някои области се свиват, други - разширяват, а при хората с признаци на когнитивен спад тези деформации са по-изразени.

"Открихме, че триизмерната форма на мозъка се променя систематично с възрастта и тези изменения оказват дълбоко влияние върху паметта и способността за разсъждение", обяснява невробиологът Нилс Янсен от Университета на Ла Лагуна.

Учените са обърнали специално внимание на енториналния кортекс (енторинална кора) - област в мозъка, която играе ключова роля в регулирането на паметта и е една от първите, които биват засегнати при болестта на Алцхаймер.

Авторите на изследването смятат, че свързаните с възрастта промени във формата на мозъка могат да окажат натиск върху тази уязвима област, създавайки условия за натрупване на токсични протеини и увреждания.

"Ако стареещият мозък се деформира по такъв начин, че енториналният кортекс се окаже "притиснат", това може да обясни защо именно той се превръща в епицентър на патологията на болестта на Алцхаймер", отбелязва невробиологът Майкъл Яса от Калифорнийския университет.

Настоящото изследване има потенциал да промени подхода към диагностицирането на невродегенеративни заболявания. Авторите му посочват, че разбирането на геометрията на мозъка може да играе ключова роля в ранното откриване на деменция, а не само в оценката на последствията от нея.

Редактор: Ивайла Митева