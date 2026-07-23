Европейската централна банка представи списък от десет предложения за дизайна на следващата серия евробанкноти и започна обществено допитване сред гражданите на Европа. Проектите са разработени по две основни теми – „Европейската култура“ и „Реки и птици“. Европейците могат да изразят мнението си в онлайн анкета до 21 септември 2026 г.

„Евробанкнотите са нещо повече от платежно средство – те са един от най-осезаемите символи на Европа. Чрез художествено оформление, което съчетава красота и смисъл, те ще затвърдят общата ни идентичност“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Десетте проекта са избрани след конкурс, в който са участвали над 1200 графични дизайнери от целия Европейски съюз. От тях 25 кандидати са били поканени да разработят предложения по едната или и по двете теми.

Независимо жури от 21 експерти в областта на графичния дизайн, комуникациите, невронауката и историята е определило финалистите. Всеки член на журито е бил номиниран от централна банка от еврозоната.

Освен общественото допитване независима изследователска компания ще проведе паралелна анкета със същите въпроси сред представителна извадка от граждани на еврозоната. Очаква се Управителният съвет на ЕЦБ да избере окончателния дизайн към края на годината. Решението ще се основава на оценката на журито, технически анализ и резултатите от двете проучвания.

След избора проектът ще бъде доразработен и тестван, преди да започне производството на новите банкноти. Очаква се те да бъдат пуснати в обращение през следващите години.

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Досегашните евробанкноти ще запазят стойността си и ще продължат да се използват паралелно с новата серия. Това ще бъде първата цялостна промяна на дизайна им от въвеждането на еврото в брой през 2002 г. „Обновяването на дизайна е част от дългосрочните усилия на Евросистемата да гарантира, че парите в брой остават сигурно, ефикасно и близко до гражданите платежно средство“, заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне.

Новите банкноти ще разполагат с усъвършенствани защитни елементи, които трябва да улеснят разпознаването на истинските парични знаци и да затруднят фалшифицирането им. Предвижда се да бъде подобрена и достъпността за хората с увредено зрение. ЕЦБ планира също да намали екологичния отпечатък на банкнотите чрез по-голяма трайност, устойчиви материали и по-щадящи производствени процеси.

Редактор: Дарина Методиева