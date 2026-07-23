Сенатът на САЩ блокира резолюция, внесена от Демократическата партия, чиято цел беше да спре войната с Иран, докато военните действия не бъдат одобрени от Конгреса, предаде "Ройтерс".

Сенатът обаче гласува с 49 гласа „за“ срещу 47 „против“ да не се пристъпва към разглеждане на резолюцията за военните правомощия.

Конгресът на САЩ гласува срещу Доналд Тръмп за спиране на войната с Иран

По-рано Камарата на представителите беше одобрила тази резолюция с 214 гласа „за“ срещу 208 „против“.

Резолюцията отразява нарастващата загриженост в Конгреса по отношение на войната, дори сред членове на управляващата Републиканска партия.

Редактор: Цветина Петрова