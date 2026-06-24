Сенатът на Съединените щати гласува „за“ резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път.

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На практика вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията.

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„Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война. Която се превърна в катастрофа. Демократите в Камарата на представителите се противопоставиха на тази война от самото начало. Защото вярваме, че парите на данъкоплатците трябва да се използват, за да се направи животът по-достъпен за американския народ, а не да се въвличаме в поредното безразсъдно, чуждестранно приключение. Което всъщност постави страната ни в по-слаба позиция спрямо Иран, отколкото преди Доналд Тръмп да започне тази война”, заяви Хакийм Джефрис, лидер на демократите в Камарата на представителите.

Редактор: Станимира Шикова