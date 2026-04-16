Резолюция, целяща да ограничи правомощията на президента Доналд Тръмп да води война срещу Иран, беше отхвърлена за четвърти път в Сената на САЩ, съобщи „Би Би Си“.

Ако беше приета, мярката щеше да спре американските военни действия без одобрение от Конгреса. Сенаторите я отхвърлиха с 52 на 47 гласа, основно по партийна линия в камарата, контролирана от съпартийците на президента - републиканците. Демократите заявиха, че ще продължат да внасят подобни предложения всяка седмица, дори без шанс за приемане, за да бъде ясно позициониран всеки законодател по въпроса за войната.

Макар повечето републиканци да блокират инициативата, някои от тях допускат, че биха променили позицията си, ако конфликтът продължи и след този месец.

Президентът Тръмп дава противоречиви сигнали за продължителността на войната. В интервю за Fox, излъчено в сряда, той заяви, че тя е „близо до края“.

САЩ: Американската блокада на Ормузкия проток е спряла напълно морската търговия на Техеран

Засега почти всички републиканци продължават да подкрепят президента, включително и решението му за военна блокада на ирански пристанища.

Любопитен акцент в гласуването беше позицията на демократа Джон Фетърман от Пенсилвания, който също се обяви против резолюцията. Републиканецът Джош Хоули от Мисури пък заяви, че е в интерес на САЩ конфликтът да приключи възможно най-бързо и изрази надежда за успех на преговорите в близките дни.

Единственият републиканец, който подкрепи демократите - за четвърти пореден път - беше сенатор Ранд Пол.

Според федералното законодателство Конгресът трябва да одобри военни действия, продължаващи повече от 60 дни. Ударите на САЩ и Израел започнаха на 28 февруари.

„След изтичането на тези 60 дни може да има още републиканци, които да се присъединят към мен“, коментира Пол. Белият дом има възможност да удължи срока с още 30 дни, позовавайки се на съображения за национална сигурност.

Сенатът на САЩ ще гласува резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп в Иран

Междувременно демократите са категорични, че ще продължат да внасят резолюцията. „Дори да не успеем, поне ще стане ясно пред американците кой носи отговорност за тази война“, заяви сенатор Тим Кейн от Вирджиния.

Законът, който регламентира тези срокове - Резолюцията за военните правомощия от 1973 г. - е приет с цел да ограничи възможностите на президента Ричард Никсън да продължи войната във Виетнам.

