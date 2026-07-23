Заради горски пожар на 60 километра от Мадрид са евакуирани 3500 души, предаде Франс прес, като се позова на информация на испанската полиция.

От така наречената превантивна евакуация са засегнати жителите на Алдеа дел Фресно, в района на който бушува пожарът, който пожарникарите не успяват да овладеят.

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Редактор: Никола Тунев