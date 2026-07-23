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Получените квантови точки са добавени към биополимерно фолио на базата на нишесте
Учени от Япония са разработили биоразградима опаковка за храни на базата на кора от тиква, пише онлайн изданието "Сайънс алърт".
Новият иновативен метод за съхранение на хранителни продукти е ефективен и лесен за прилагане. Той може да намали както отпадъците от опаковки, така и изхвърлянето на храна, според разработчиците му от университета „Кюшу“.
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Ключов компонент на новата опаковка, описана в сп. „Фууд интернешънъл рисърч“, са въглеродните квантови точки, получени от кората на тиква. За да бъде подготвена за алтернативното си приложение, кората е подложена на нагряване под високо налягане, след което е лиофилизирана, за да се раздроби на въглеродни квантови точки – наночастици, които притежават редица полезни свойства, в това число и за опаковането на храни.
Получените квантови точки са добавени към биополимерно фолио на базата на нишесте. При сравнителни тестове фолиото е показало изразени антимикробни свойства: растежът на плесени и бактерии върху повърхността на опакованите продукти е бил потискан значително по-ефективно, отколкото при използването на обикновен полиетилен.
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За тестовете са били използвани чери домати, които в експерименталната опаковка са останали свежи и не са се покрили с мухъл в продължение на 20 дни, докато в стандартното фолио са се развалили след десет. Новата опаковка е екологична и се разгражда напълно в околната среда.
Учените не пропускат да отбележат двойната полза от своята разработка: тя решава проблема с хранителните отпадъци – кората на тиквата, която обикновено се изхвърля, се превръща в ценна суровина, и същевременно намалява натоварването на екосистемите с пластмасови отпадъци.Редактор: Никола Тунев
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