Учени от Япония са разработили биоразградима опаковка за храни на базата на кора от тиква, пише онлайн изданието "Сайънс алърт".

Новият иновативен метод за съхранение на хранителни продукти е ефективен и лесен за прилагане. Той може да намали както отпадъците от опаковки, така и изхвърлянето на храна, според разработчиците му от университета „Кюшу“.

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Ключов компонент на новата опаковка, описана в сп. „Фууд интернешънъл рисърч“, са въглеродните квантови точки, получени от кората на тиква. За да бъде подготвена за алтернативното си приложение, кората е подложена на нагряване под високо налягане, след което е лиофилизирана, за да се раздроби на въглеродни квантови точки – наночастици, които притежават редица полезни свойства, в това число и за опаковането на храни.

Получените квантови точки са добавени към биополимерно фолио на базата на нишесте. При сравнителни тестове фолиото е показало изразени антимикробни свойства: растежът на плесени и бактерии върху повърхността на опакованите продукти е бил потискан значително по-ефективно, отколкото при използването на обикновен полиетилен.

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За тестовете са били използвани чери домати, които в експерименталната опаковка са останали свежи и не са се покрили с мухъл в продължение на 20 дни, докато в стандартното фолио са се развалили след десет. Новата опаковка е екологична и се разгражда напълно в околната среда.

Учените не пропускат да отбележат двойната полза от своята разработка: тя решава проблема с хранителните отпадъци – кората на тиквата, която обикновено се изхвърля, се превръща в ценна суровина, и същевременно намалява натоварването на екосистемите с пластмасови отпадъци.

Редактор: Никола Тунев