Пожар пламна в близост до бившия завод "Химик" - на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Поради силния вятър той се разрасна бързо в посока към планината. На място с огъня се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила.

Пламъците обхванаха частично и депо за битови отпадъци, където са били ситуирани и автобуси. Електрическите превозни средства, които обслужват градския транспорт, бяха преместени от стоянката на депото за отпадъци (ДТБО), където стоят обичайно в извън работно време.

По инструкции на кмета на общината Христо Грудев и съгласувано с компетентните органи, превозните средства са паркирани на безопасно място - в тунела до пощата, където ще се съхраняват, докато е необходимо.

Снимка: Община Асеновград

Директорът на РИОСВ - Пловдив Ивайло Йотков също пристигна на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара.

Снимка: Община Асеновград

Заради огнената стихия пътят за Поповица беше затворен за движение и в двете посоки.

Снимка: Община Асеновград

В четвъртък сутринта Грудев съобщи, че ситуацията през изминалите часове е била сериозна – освен, че са горели полимери, вятърът помагал и за разпространението на пламъцитеа. „Димът в момента е насочен по посока на селата Боянци и Козаново. Към 3:00 ч. сутринта РИОСВ дойдоха с мобилна лаборатория и започнаха да измерват дали има концентрация на отпадни вещества във въздуха. На територията на града няма отклонения“, каза кметът.

По думите му огънят се е прехвърлил и към депото за битови отпадъци. Опасността там идва от наличието на метан, образуван от гниенето на боклука.

Кметът съобщи още, че няма да обявява бедствено положение, защото според областния директор на пожарната ситуацията е овладяна. „Има няколко тлеещи огнища, заради които е този дим. Ще направим замерване, но препоръчваме на гражданите да излизат по-малко навън, докато не спре задимяването“, коментира Грудев.

Старши комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, уточни, че са останали единични огнища в двора на завода, използван като открит склад за суровини. „При пожара вчера голяма част от тези пластмаси се разтопиха и гасителните вещества трудно достигат до основата. Сега вече колегите успяват да постигнат това, така че да спрат горенето“, обясни той.

Комисарят каза още, че има засегнати четири постройки, като едната е изцяло унищожена, а останалите са частично засегнати.