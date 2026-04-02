Френският президент Еманюел Макрон заяви, че военна операция за освобождаване на Ормузкия проток е „нереалистична“ и изрази недоволство от противоречивите изявления на американския си колега Доналд Тръмп относно войната с Иран.

„Има хора, които се застъпват за освобождаването на Ормузкия проток със сила - чрез военна операция – позиция, която понякога се изразява от САЩ. Казвам понякога, защото тя се променя. Това никога не е бил вариантът, който ние сме избрали и го считаме за нереалистичен“, каза Макрон в Южна Корея.

Тръмп: Франция помага малко във войната срещу Иран. Макрон: Това е нашата позиция от началото на конфликта

Според френския държавен глава военна операция би отнела прекалено много време, би изложила на заплаха всеки, който преминава през протока и би породила редица други рискове. „Това може да стане само в сътрудничество с Иран. Ето защо на първо място трябва да има примирие и възобновяване на преговорите“, добави Макрон.

