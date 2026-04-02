Служител, отговарящ за наборната служба в Украйна, е бил убит при нападение в Лвов. Това се случило, докато мъжът връчвал повиквателна за военна служба.

По информация на полицията неизвестен извършител намушкал служителя във врата, след което избягал. Пострадалият бил откаран в болница, но по-късно починал от раните си. Нападателят се издирва.

Случаят е пореден знак за нарастващото напрежение при мобилизацията в страната. Украйна изпитва сериозен недостиг на военнослужещи, докато продължава да се противопоставя на руските сили в продължаващата война. През последните месеци служителите, ангажирани с наборната служба, често стават обект на обществено недоволство. В социалните мрежи се разпространяват видеа на конфликти между тях и граждани, като не липсват обвинения в прекомерна употреба на сила.

Новият министър на отбраната Михайло Федоров вече заяви, че реформата на системата за мобилизация ще бъде сред основните му приоритети.

Междувременно украинските власти съобщават и за атаки срещу сгради на наборната служба, като обвиняват Русия за част от тях.

