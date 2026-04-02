Гръцкото правителство официално поднови програмата за издаване на бързи визи за турски граждани, посещаващи островите в източното Егейско море. Новият период на действие е фиксиран до април 2027 г., след като получи зелена светлина от Европейската комисия.

Решението, което влезе в сила от 1 април 2026 г., цели да подкрепи местната икономика и да затвърди положителния климат в отношенията между Атина и Анкара. Програмата позволява на турските туристи и техните семейства да получават визи директно на пристанищата на 12 определени гръцки острова, без да е необходимо предварително кандидатстване в консулство.

Санторини отвори пристанището си с нови такси за туристите

Визите са валидни за островите Родос, Кос, Самос, Лесбос, Хиос, Лерос, Сими, Лемнос, Калимнос, Кастелоризо, Патмос и Самотраки. Разрешителното е с продължителност до 7 дни и е валидно единствено за конкретните дестинации, без право на пътуване във вътрешността на Шенгенското пространство. Стойността на визата остава 60 евро.

Според данни на Министерството на корабоплаването, програмата се радва на огромен интерес. През изминалата 2025 г. броят на турските посетители, пристигнали с ферибот, надхвърли 1,1 милиона души, което е исторически рекорд. Местният бизнес на островите отчита значителен ръст на приходите, особено извън активния летен сезон.

Гръцките власти подчертават, че засиленият контрол на входните пунктове ще бъде запазен, за да се гарантира сигурността и спазването на европейските изисквания.