Гръцките власти отмениха ограничителните мерки, наложени след серия от свлачища, които парализираха достъпа до остров Санторини. Решението идва броени часове преди първите големи круизни лайнери за сезона да хвърлят котва в калдерата.

Спешното разчистване на пътя към пристанище „Атиниос” е завършено, а експерти по геология потвърдиха безопасността на трасето. Отмяната на блокадата слага край на логистичните затруднения, които принудиха десетки фериботи да пренасочват курсовете си през последните 48 часа.

Гръцки острови искат нови такси за туристите

От днес влизат в сила и нови мерки срещу свръхтуризма. Всеки турист от круизен кораб ще плаща 20 евро такса за дебаркиране. Дигитална система ще следи в реално време броя на посетителите. При достигане на лимита от 8000 души дневно, достъпът на нови групи ще бъде отказван автоматично.

Докато бизнесът в столицата Фира приветства отварянето на пристанището, екологични организации предупреждават, че капацитетът на острова е на своя предел. В същото време кметът на Санторини заяви, че инфраструктурата е на ръба и всяко следващо затваряне може да бъде фатално за репутацията на дестинацията.

Очаква се още утре сутрин първите 3000 туристи да преминат през пристанището, поставяйки на изпитание новата система за таксуване.