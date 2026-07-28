Конфедерацията на труда „Подкрепа“ също призова държавния глава да върне бюджета за ново обсъждане заради промени в Кодекса на труда, включени в преходните и заключителните му разпоредби. От синдиката настояват президентът да наложи вето върху текстовете, които променят начина на изчисляване на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата.

Според КТ „Подкрепа“ подобни трайни изменения не трябва да се приемат чрез Закона за държавния бюджет, тъй като засягат пряко трудовите права, доходите и жизнения стандарт на стотици хиляди работещи. Организацията публикува обръщението си към президента Илияна Йотова, в което определя законодателния подход като необоснован и в противоречие с принципите на доброто нормотворчество.

ПП връчва на президента Илияна Йотова петиция за вето върху бюджета

"Предлаганите промени ще засегнат най-силно хората, работещи на непълно работно време - родители на малки деца, хора с увреждания, студенти и пенсионери", смятат синдикатите. От „Подкрепа“ предупреждават, че новият начин за изчисляване на трудовия стаж ще доведе до по-малко дни платен отпуск, по-бавно натрупване на стаж за допълнително възнаграждение и по-ниски обезщетения при пенсиониране.

КТ „Подкрепа“ възразява и срещу предвиденото премахване на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. без въвеждането на нов. “Това създава правна несигурност, противоречи на европейските изисквания за адекватни минимални възнаграждения и може да доведе до увеличаване на работещите бедни, задълбочаване на недостига на работна сила и ръст на сивата икономика”, се посочва още в писмото.

По-рано ГЕРБ обяви, че ще сезира Конституционния съд заради заложения дефицит над 3%, а „Продължаваме Промяната“ събра над 32 000 подписа с призив президентът да наложи вето . Управляващото мнозинство защити финансовата рамка, а вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че тя отразява реалното състояние на публичните финанси, заварено от настоящото правителство, и изключи възможността бюджетът да бъде преразглеждан.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов съобщи, че от парламентарната група ще търсят подкрепа от всички партии, гласували срещу бюджета, за събиране на подписи за жалбата в КС.

Редактор: Ралица Атанасова