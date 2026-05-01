Не съм съгласен с твърдението, че технологиите, които настъпват, са отложени в бъдещето. Те са тук при нас. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Общото събрание на Техническия университет - София проф. Георги Тодоров относно новите професии и ролята на изкуствения интелект.

Той подчерта, че ефектите от навлизането на новите технологии вече са видими и осезаеми. „Вече виждаме ефектите от внедряването на изкуствен интелект. Всичко трябва да бъде в името на хората”, заяви проф. Тодоров. По думите му развитието на технологиите е естествен процес, който съпътства индустриалното развитие на обществото.

Според председателя на Общото събрание на ТУ - София икономическата картина в страната също показва положителни тенденции. „Трудно ми е да твърдя, че хората обедняват. По обективни данни в България хората не обедняват като цяло. Общото състояние на населението в страната се подобрява”, смята той.

Професорът коментира, че промените по отношение пазара на труда вече са започнали. Той даде пример с IT сектора, където автоматизацията и изкуственият интелект вече променят дейности, особено на по-ниски нива в програмирането. „Не можем да говорим само в бъдеще време. Някои от тези процеси вече ги наблюдаваме”, отбеляза проф. Тодоров.

Според него част от професиите ще изчезнат или ще се трансформират, но това ще отвори място за нови. „Има промени и в други области като поддръжка на клиенти, където чат ботове говорят по-знаещи и компетентни, отколкото хората”, допълни той. Проф. Тодоров посочи и конкретни примери за застрашени професии. „Такава е шофьор на такси. В Лос Анджелис има няколко хиляди роботаксита”, отбеляза той.

Въпреки това председателят на Общото събрание на ТУ сподели положителни прогнози за бъдещето. „Всички революции в индустриалните общества първо са създавали чувство за заплаха, но накрая животът се е развил позитивно”, подчерта Тодоров. Според него ключът е в адаптацията и образованието. „Хората, които ще загубят професиите си, ще се преквалифицират. Това са професиите, свързани пряко с хората - медицина, социални дейности, обучението”, каза още той.

Проф. Тодоров допълни, че образователните институции също вече се променят в крак с времето. „В Техническия университет има много нови професии. Имаме модерни програми по интелигентни системи и изкуствен интелект”, заяви той.

Редактор: Ивайла Маринова