Изкуственият интелект става все по ценен и незаменим инструмент в образователната сфера. Как влияе той на учениците и по какъв начин може да бъде интегриран в учебната дейност, в студиото на "Социална мрежа" гостуваха Евгения Манева, координатор „Проекти и съдържание” в платформа за образователни системи и учителят Малина Тодорова.

"Има два варианта с приложения за изкуствен интелект. Единият е стандартните чатботове, които са вредни за децата. Другият вариант е, където той е скрит и служи за адаптиране на учебното съдържание спрямо конкретния ученик”, коментира Манева.

Учителят Малина Тодорова създава приложение за 8 клас, което представлява интерактивна игра за оцелява, адаптираща материала по биология и география. В него има вграден AI учител. "Исках да задържа внимание на учениците, затова почнах да го разработвам. Те играят на отбори и имат по-голяма мотивация да си напишат домашната работа", разказва тя.

По думите ѝ децата имат нужда от използване на технологии и използва такъв тип приложения при преговори.

