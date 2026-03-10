Министерство на образованието и науката започва мащабен проект за дигитална трансформация на училищното образование на стойност над 126 милиона евро. В ефира на NOVA NEWS Филип Иванов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, и Владимир Станчев, директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти” в МОН, обявиха, че проектът е стратегически за страната и се финансира по Европейския социален фонд плюс.

Основен акцент в проекта е внедряването на инструменти с изкуствен интелект (ИИ). „Изкуственият интелект със сигурност няма да замени учителите, защото не може да ги замени, но ще им бъде помощник в административните процеси и в персонализирането на съдържанието за децата”, подчерта Владимир Станчев.

Системата ще позволява ранно откриване на обучителни затруднения чрез анализ на данни. Като конкретен пример беше посочен ученик, който е отсъствал една седмица от училище – ИИ ще анализира пропуснатия материал и ще предложи на детето специфични урочни единици и тестове за самопроверка, за да навакса ефективно.

В отговор на критиките за труден достъп до дигиталните платформи, Филип Иванов съобщи, че е създадена единна национална идентичност за всички потребители в образователната система. „Всеки ученик и учител вече има свое потребителско име, с което може да използва по защитен начин всички услуги на МОН”, поясни той. Иванов допълни, че проектът поставя сериозен фокус върху киберсигурността и защитата на личните данни на децата.

Проектът е с продължителност от четири години и предвижда поетапно въвеждане на различните инструменти. Заложена е мащабна програма за обучение на учители за работа с изкуствен интелект и дигитални инструменти, както и създаване на клубове по интереси за учениците, насочени към дигитална грамотност и социални умения.

