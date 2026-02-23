Министерството на образованието и науката стартира нов мащабен проект „Дигитална трансформация на училищното образование”, финансиран по европейската Програма „Образование”. Дейностите включват надграждане на платформата „Дигитална раница”, въвеждане на изкуствен интелект, нови софтуерни решения за проследяване на образователните резултати и подобряване на дигиталните умения на участниците в образователния процес.

Реформите са с предвиден 4-годишен период на реализация, като общото финансиране е в размер на 126 018 597,05 евро. Договорът за официалния старт на проекта е сключен между Изпълнителната агенция „Програма за образование” и МОН. Целта на инициативата е постигане на устойчива дигитална трансформация с фокус върху достъпа, сигурността и технологичната готовност на системата.

Изкуственият интелект влиза в класните стаи от тази есен?

Проектът предвижда националната платформа „Дигитална раница“ да се развие като интелигентна среда за управление на образователно съдържание. Планира се изграждането на структуриран каталог от учебни ресурси, упражнения и тестове, съобразени с държавните образователни стандарти. Платформата ще позволява и интеграция на външни доставчици на електронни ресурси.

В образователния процес ще бъдат внедрени функционалности, базирани на изкуствен интелект. Те ще подпомагат адаптирането на заданията спрямо напредъка на всеки ученик и ще осигуряват автоматизирана обратна връзка. Технологията ще подпомага учителите при планирането на уроци, създаването на материали и анализа на резултатите. Достъпът до платформата за ученици, учители и родители се осъществява чрез акаунтите в edu.mon.bg.

► Обучения и информационни кампании

Паралелно с технологичните промени се предвиждат обучения за педагогическите специалисти. Те ще обхващат работа с платформата, прилагане на иновативни методи на преподаване, киберсигурност, медийна грамотност, дигитално благополучие и етично използване на изкуствения интелект.

От Министерството предвиждат и провеждането на информационни кампании за родители, учители и училищни ръководства. Целта е обществото да бъде активно ангажирано в процеса на въвеждане на новите технологии в българското училище.

