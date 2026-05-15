Шампионът от сезон 8 на Hell’s Kitchen Денис Морейра – Денисиньо, гостува на „На кафе“ след емоционалния финал на кулинарното предаване. Той разказва пред Гала, че е можело да се размине с всички тези емоции, ако съпругата му Айсен не го беше записала за участие в шоуто. Той разбира за това, едва след като вече е одобрен. В началото изпитва притеснения, но не свързани с кулинарията, а с това, че се налага да остави половинката си сама за цели три месеца.

Денисиньо разказа още, че започнал да гледа предаването от момента, в който вече разбирал български, но не се е подготвял специално за участието си.

След като влиза в Hell’s Kitchen, запознава се с останалите участници и с правилата в кухнята, разбира, че всички се допълват.

„В общежитието нямаше никакви проблеми и ми беше интересно. По време на вечерните резервации не исках скандали, защото те пречат на всички. Имах един такъв с Маргарита и тогава много се ядосах. На сутринта ми беше странно и притеснено, защото за първи път виках на някого“, разказва за моментите, които го извадиха от равновесие.

В епизода, в който участниците се бореха за Черните куртки, претендентите трябваше да приготвят първото си ястие, с което влизат в Hell’s Kitchen. Денисиньо приготвя бразилското ястие кушиня, което представлява парено тесто с картоф и плънка от пиле. Допълва я с балотини от пилешко с тарталети и картофено пюре.

„Шеф Ангелов много хареса ястието и взех на второ място Черна куртка. За мен тя беше повече от победата. На финала бях толкова развълнуван и притеснен, а Черната куртка е много високо ниво. В къщата нямах затруднения, а в самата кухня имах неща, които грешах, а ги знаех как се приготвят. Затова и се ядосвах. На Мастер класовете повечето пъти бях на второ място. Разбирах какво ми казва шеф Ангелов, но ми беше тежко“, признава победителят.

Денис разказва, че в Разград е имало бразилски футболисти и когато е пристигнал в страната ни, е готвил за тях. Според Айсен дори и да не е готвил някое ястие, Денисиньо много чете, подготвя се, представя си го и го готви докато стане перфектно.

Въпреки дългата раздяла със съпругата му, цели 3 месеца, в началото Денис не е бил притеснен, защото тя умее да се справя с всичко. Много се притеснява, когато Айсен влиза в шоуто, за да готвят заедно.

„Тя не се занимава с готвене, но когато видях кутията с продукти се успокоих. Щастлив бях, че я виждам и ще готвим заедно“, разкрива Денисиньо.

Любимата на Денис Айсен признава, че е завладяна от силни емоции на финала и когато е чула името на победителя се разплаква. Не успява да сдържи емоциите си особено при думите на шеф Ангелов.

Много е интересна историята на Денисиньо, който едва 6-7 годишен бяга от дома си и започва да работи, за да се храни.

„Историята ми е тежка, но обикновена за моята родна страна. Има много по-тежки истории и въпреки, че сега цяла България знае моята история, не искам да ме съжаляват. Искам хората да разберат, че в България се живее добре. Спокойно е в градовете. В Рио де Жанейро благодарение на един мой приятел си намерих място в ресторант, където работех по цял ден и живеех в мазето. Средата в моя дом не беше добра за мен. Още като малък разбрах, че в живота има два пътя – добър и лош. Затова реших да тръгна по добрия“, разказва повече за трудното си детство и борбата си за оцеляване. След това малкото дете пораства в кухнята и решава, че иска да учи и да се развива. Учи във вечерно училище и продължава да работи. В началото не му харесва да готови и го прави, заради необходимостта да се издържа.

„Смятам, че има хора, които не искат да предават уменията си, но трябва самият ти да покажеш желание и понякога нахалство, за да успееш“, категоричен е готвачът.

Това е времето, когато се среща и с кулинарните книги, които променят пътя в живота му. Докато пътува с колело до работното си място вижда библиотека и решава да влезе в нея. Тъй като няма лична карта не го пускат в началото, но Денис е настоятелен и влизайки открива секцията с кулинарни книги. Започва да посещава библиотеката всеки ден, да чете и да научава нови неща. След това Денисиньо преминава през различни ресторанти във Франция, Испания, Португалия, Румъния… Посещава курс по кулинария в Япония. Случайно попада в страната ни покрай сестра си и вече живее в Разград десета година.

„Харесвам българската кухня и искам да продължа да я изучавам. Шеф Светла много се раздава в българската кухня, много я харесвам и се запалих от нея. От всички кухни по света харесвам много бразилската, като от моя град е характерно черен боб с меса. Харесвам много Япония, от където се научих на дисциплина", признава шеф готвачът

Повече за началото на връзката между Денис и Айсен, за приятелството им, което прераства в голяма любов, за пътуването им в Рио де Жанейро, където се запознава със сестра му и брат му, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова