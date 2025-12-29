И през тази година, както и в предишните, в здравеопазването не се проведоха реформи. Наливат се средства, които не дават нужния ефект, защото не се използват по правилния начин. Това каза бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Здравният икономист Аркади Шарков посочи, че едни от важните проблеми в сферата са заплатите на младите медици, акушерките и медицинските сестри. Той каза още, че решения по актуалните казуси не се взимат, тъй като има прекалено много интереси.

Здравеопазване в криза: Какво трябва да се промени, за да са доволни и лекарите, и пациентите

Хинков обясни, че държавата трябва да осигури достатъчно възможности за специализации на лекарите, за да работят спокойно. Той смята, че отпускане на стипендии за младите медици е работещ механизъм.

Шарков посочи, че здравеопазването е достъпно, но стои въпросът доколко е качествено.

Хинков каза, че за да се случат промени, държавата трябва да има управленски екип, който да бъде и реформаторски. Той посочи, че доплащанията от страна на пациентите трябва да бъдат прекратени. Професорът заяви, че трябва да се намали броят на болниците.

Редактор: Цветина Петрова