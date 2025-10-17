Нестихващите проблеми в здравеопазването изискват спешни решения и дълбоки реформи, които да гарантират както достойно възнаграждение за медицинските специалисти, така и достъпна грижа за пациентите. Това заяви в ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова

По думите ѝ протестът на младите лекари, излезли под лозунга „Погребението на едно бъдеще“, е напълно основателен, но тревожно е, че техните по-възрастни колеги не ги подкрепят.

„Диспропорциите във възнагражденията в системата са колосални. Логично е, че тези, които получават по 20–30–50 хиляди лева месечно, не биха искали нещата да се променят по никакъв начин“, посочи Виткова.

Тя изрази изненада от липсата на каквато и да е сериозна политическа позиция по повод продължаващите вече седмици протести.

„Цялата система страда от множество проблеми. Специализантите съвсем основателно поставят въпроса за заплащането си, но и за организацията на специализациите и възможността за професионална квалификация“, допълни бившият министър.

Д-р Виткова подчерта, че у политиците липсва социална чувствителност към случващото се в сектора.

„Трябва да се разгледа изцяло статутът на здравната система и защо болниците са концентрирани само в четири града. Обществена реакция няма, а това е най-тревожното“, коментира тя.

По думите ѝ дори в бъдеще да бъде изградена национална детска болница, в нея няма да има кой да работи.

Редактор: Дарина Методиева