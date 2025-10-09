Недоволството сред младите лекари и специализанти продължава да ескалира, въпреки многократните обещания за решаване на проблемите с ниското заплащане и лошите условия за специализация. Според експерти, липсата на политическа воля и дълбоките системни проблеми са в основата на кризата, която заплашва бъдещето на българското здравеопазване.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, бившият здравен министър д-р Мими Виткова и икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петя Георгиева, коментираха причините за протестите и възможните решения.

►Държавата не желае или не може да реши проблема?

Според д-р Мими Виткова, държавата или не осъзнава сериозността на проблема, или не желае да го реши. Тя подчерта, че здравната система е превърната в съвкупност от търговски дружества, където заплащането се определя от ръководствата, а не от централизирани правила.

„Очевидно държавата не може да се справи или не желае по-скоро да се справи. Докато има месечни възнаграждения 50, 60 и повече хиляди лева, ножицата е огромна“, коментира д-р Мими Виткова

Тя допълни, че освен финансовите въпроси, младите лекари поставят и проблема със системата за специализация и следдипломна квалификация, която е „заредена с много проблеми“. Според нея здравната система е част от националната сигурност и не може да бъде третирана като обикновен пазар.

"Бедна България готви кадри за богата Западна Европа. Това сме в момента. Пълно неглижиране на проблемите на системата", каза още специалистът.

►Има ли пари в системата?

Икономистът Петя Георгиева отхвърли твърдението, че няма пари за младите лекари. Тя посочи, че бюджетът на Здравната каса нараства с 10-12% годишно, което означава, че в системата ще влязат над милиард лева допълнително през следващата година.

"Това, че няма пари за младите лекари, е много заблуждаващо, според мен. Тук говорим за това как е структурирана системата, къде са насочени средствата, къде отиват тези средства, как се управляват", коментира Петя Георгиева.

Тя подчерта, че проблемът е системен и засяга не само младите лекари, но и огромния недостиг на медицински сестри. Според нея, е необходимо цялостно преразглеждане на здравната карта и правилата за управление на болниците.

►Какво е решението?

И двамата експерти се обединиха около мнението, че е нужна ясна политическа воля за реформа. Според д-р Виткова, правителството трябва да намери законов механизъм за регулиране на възнагражденията, за да се преодолеят огромните диспропорции.

"Докато не се преразгледа изцяло здравната система, именно като философия и като структура, и не се разбере, че тази система е част от националната сигурност на страната, това не е пазар", д-р Виткова.

Петя Георгиева призова Министерството на здравеопазването да поеме своята роля в определянето на здравната политика, вместо да се оправдава с липса на финансови правомощия.

В предаването „Твоят ден“ д-р Даниел Кипров - специализант и общопрактикуващ лекар, говори откровено за усещането за пренебрежение, липсата на реформи и тежките условия, при които младите медици работят.

Коментарите му идват след изявлението на здравния министър доц. Силви Кирилов, който бе заявил, че „здравната система се крепи на онези, които са били специализанти преди 15 години, а не на младите лекари“.

„Определено той вече не знае какво говори и се опетнява тотално. Но отношението му е ясно – една пълна апатия“, заяви д-р Кипров.

„Иска му се да не отказва, а продължава загробването на системата и гоненето на кадрите, което върви от самото ѝ създаване.“

„Аз съм млад лекар и в момента отговарям за 2000 души“

Д-р Кипров подчерта, че думите на министъра са не само обидни, но и напълно откъснати от реалността.

„Интересно е как казва, че системата не се крепи на нас, младите специалисти. Аз съм млад лекар и в момента отговарям за 2000 човека.“

Той описа реалните условия, в които младите медици работят:

„Тези, които уж крепят системата, си тръгват следобед, по празници и вечери. А ние оставаме да се грижим за пациентите. Стоим до тях и буквално поддържаме системата жива.“

„По време на COVID заспивах прав на смяна“

В емоционален спомен от пандемията д-р Кипров разказа:

„Бях доброволец, още като стажант. Работех като санитар, вършех всичко. Имало е случаи, когато по време на нощна смяна буквално заспивах прав и падах по лице от изтощение.“

Той определи думите на министъра като „ирония и подигравка“ спрямо хората, които са били на първа линия.

„Как може човек, който седи в кабинет и имитира дейност, да твърди, че системата не зависи от нас?“

„От половин година чакаме. Имаше комисии, обещания – нищо не се случи“

Запитан защо въпросът с увеличението на заплатите не е решен, д-р Кипров беше категоричен:

„Нещата трябваше да се случат отдавна. Подадохме исканията си официално, имаше комисии, работни групи, обещания. През юли министър Зафиров лично каза, че ще има промени. Нищо не се случи.“

Според него, властите съзнателно протакат въпроса, за да избегнат включването на разхода в бюджета за следващата година:

„Всичко е направено, за да се забрави темата. Да мине гласуването на бюджета и после да кажат, че няма средства.“

„Министерството се оправдава, че не може да влияе на заплатите“

Младият лекар обясни, че официалната позиция на здравното министерство е, че не може да има отношение към заплащането, тъй като това зависело от лечебните заведения.

„Макар че в наредбата пише ясно — специализантът трябва да получава минимум равен на минималната работна заплата. Това го има от над 20 години. Сега казват, че ще го махнат, защото никой не го бил оспорвал.“

Д-р Кипров посочи, че и колективният трудов договор, който предвижда минимум 2000 лв. за лекар, на практика не се прилага.

„Много болници не го подписват. Колеги ми пращат фишове – работят на минимална заплата. Това е гавра след години обучение и нощни смени.“

В края на разговора младият лекар беше категоричен:

„Очевидно за тях ние не сме важни. Но без нас няма кой да лекува хората. Ако това отношение продължи, системата ще рухне, защото няма кой да остане да работи в нея.“

Редактор: Мария Барабашка