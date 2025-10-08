В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Емилия Милчева и проф. Михаил Константинов, директор на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл”, анализираха актуалните политически и обществени теми.

Емилия Милчева коментира предложението на Румен Христов да се отнеме правото на президента да участва в политиката в рамките на две години след изтичане на мандата му. „Фактът, че господин Христов лансира тази идея, за мен означава, че разполагат с информация за потенциален президентски проект. Вървят непотвърдени слухове, че социолози вече измерват подкрепата за такава инициатива. А това, че идеята идва от политик извън ГЕРБ, подсказва, че настоящите играчи се страхуват от нова конкуренция”, каза тя.

По думите ѝ ограничаването на политически права е недопустимо в демократична държава.

Проф. Михаил Константинов също се противопостави на предложението, като подчерта принципа на забрана на ретроактивността. „Дори да се приеме такава промяна, тя не може да се прилага за действащия президент. Това е основен принцип още от римското право – законите не действат със задна дата. Освен това идеята е откровено глупава”, категоричен бе той.

Криза на доверието и липса на стратегия: Анализатори с прочит на политическата реалност

Друга тема в студиото беше предложението на „Продължаваме промяната – Демократична България” за създаване на извънредна здравна комисия, както и изказването на здравния министър доц. Силви Кирилов, което предизвика вълна от недоволство. Припомняме, че във вторник той коментира исканията на младите лекари, които излязоха на протест под надслов „Бъдеще в България” . Във връзка с настояването за повече пари министърът уточни, че ведомството, което стопанисва, не е финансово министерство, от което зависи въпросът със заплатите.

"Може би ще искат Слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря. Същото е и с финансите. МЗ не е финансово министерство. Българската здравна система не се се крепи на младите лекари, а на тези, които са били специализанти преди 15 години", заяви Кирилов.

„Изключително шокиращо е такова отношение, особено от лекар. Той би трябвало да е запознат със състоянието в здравната система. В някои болници сестрите дежурят по цяла нощ, докато дежурният лекар не присъства. Експлоатацията на медицинския персонал е тревожна, а възнагражденията – унизителни. Недопустимо е години наред нито едно правителство да не може да осигури нормални заплати за сестри, специалисти и специализанти”, заяви Милчева.

Проф. Константинов също критикува министъра. „Изказването му е не просто неуместно, а направо недопустимо. Дори да е имал добри намерения, постигна точно обратното. Пари винаги могат да се намерят – чрез заеми. В ЕС има държави с огромни дългове: Гърция – 160% от БВП, Франция – 130%, Италия също е там някъде. Така че страхът от заеми е неоснователен”, каза той.

Гледайте целия разговор във видеото.

Редактор: Петър Иванов