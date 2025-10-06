Четири жертви и огромни материални щети след наводненията по Южното Черноморие са резултат от комбинация от корупционни практики, алчност, некомпетентност и липса на дългосрочна държавна стратегия. Около тази теза се обединиха политологът доц. Татяна Буруджиева и главният редактор на „Mediapool“ Стояна Георгиева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Според тях бедствието е поредният пример за системна криза, в която политиците демонстрират неподготвеност.

Журналистът Стояна Георгиева припомни, че преди две години е имало подобен потоп в Царево, след който е било възложено проучване на екип от Софийския университет. Един от изводите в него е бил, че за бедствието е допринесла не само незаконната, но и „законната сеч“, разрешена по действащите норми. „Това означава, че тази държава в нормативната си база има залегнали такива постановки и такъв подход, който да съдейства на всякакви корупционни практики, алчност, заграбване на нови и нови територии за строителство“, коментира Георгиева.

Бивш екоминистър: Златни пясъци и "Слънчев бряг" са застроени върху дюни, запечатани са реки

Според политолога доц. Татяна Буруджиева българската политика отдавна не се занимава със стратегически решения. „Ние непрекъснато си говорим за реформи, но на практика нямаме стратегически поглед върху нещата“, заяви тя. Буруджиева разкритикува и липсата на дългосрочно планиране от страна на управляващите, отбелязвайки, че национални стратегии не се правят с хоризонт до 2025 г., а поне до 2050 г.

„Политиците не осъзнават, че са в ситуация на криза на комуникацията“, допълни доц. Буруджиева. Според нея при наличието на огромен спад на доверието към политиците и институциите, те не могат да си позволят да бъдат неподготвени. „Необходимо е много сериозно да се замислят как комуникират. Препоръчвам в такива случаи да се преминава първо от действие, после да се развива тезата какво и защо е направено“, каза тя. В противен случай се създава усещането, че всеки се занимава с решаването на собствените си дела – смяна на постове, привличане на избиратели или „да се снимаме и да покажем какви хубави неща правим“.

Като пример за неработещи институции и политически театър бяха посочени и събитията около Антикорупционната комисия.

Според Стояна Георгиева даде пример с публикация в „Уолстрийт джърнъл“, в която се твърди за среща между сина на Доналд Тръмп, Бойко Борисов и представител на NEXO, на която е обсъждана сделка за сваляне на санкциите срещу Делян Пеевски срещу отпадане на таксите за „Турски поток“. „Всичко е един маскарад“, заключи Георгиева, като подчерта, че докато институциите не заработят, резултат няма да има.

