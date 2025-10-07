Снимка: iStock
Исканията им са за достойно заплащане и условия на труд
Студентите по медицина излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Исканията им са за по добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от минималната работна заплата.
Нов национален протест на млади лекари и медицински специалисти
През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите настояват законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да бъдат заложени в бюджет 2026 година. Протестът се очаква да блокира част от движението в центъра, а организаторите обещават да излизат на демонстрация всяка седмица, докато не получат отговор от властта.Редактор: Станимира Шикова
