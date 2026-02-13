Изкуствен интелект е сред кандидатите, за които ще се гласува на парламентарните избори на 8 март в Колумбия, предава „Франс прес”.

Кандидатката на име Гайтана е дело на изкуствен интелект и е представена в социалните мрежи като жена със синя кожа. Тя се определя като „еколог” и „защитник на животните”, а гласът ѝ е изцяло генериран по цифров път. Гайтана е кръстена на легендарна коренна жителка, превърнала се в символ на съпротивата в историята на страната.

Пред местното радио „Каракол” необичайната кандидатка обясни, че води кампания, основана на „цифрова демокрация”, и обещава да се вслушва в гласа на индианските общности. Нейните проекти за реформи ще бъдат подлагани на виртуално гласуване, преди евентуално да бъдат внесени за обсъждане в парламента.

Името на виртуалната кандидатка вече фигурира в бюлетините за „индианските избирателни райони” - места, запазени специално за коренните народи, за да се гарантира тяхното политическо представителство.

Карлос Редондо, инженер от племето Зену и отговорник за проекта „Гайтана”, обясни, че мненията, които тя изразява, не са произволни. Те са вдъхновени от дискусиите и нуждите на над 10 000 потребители в специализиран уебсайт.

Редактор: Мария Барабашка