Въпросът дали изкуственият интелект може да бъде официално назначен като служител и да плаща социални и здравни осигуровки постави управата на един от най-посещаваните атракциони у нас – замъка в Равадиново. От началото на седмицата там са подготвени документи за назначаването на AI система на длъжност „консултант по работа с изкуствен интелект“.

Системата, наречена Аелия, вече участва активно в дейността на комплекса – консултира екипи по мениджмънт, ландшафтна архитектура и финанси, както и в разработването на нови атракции. По думите на управителя Янко Кръстев, изкуственият интелект е помогнал за значително намаляване на разходите по изграждането на „пеещите фонтани“, като е разработил ключов модул за синхронизация на звука и водните ефекти.

Аелия е участвала и в проектирането на интериорни елементи, включително огромна камина във формата на дракон, като е превърнала 2D изображение в 3D модел с точни размери и детайли. „За проектирането платихме нула евро“, подчерта Кръстев.

Предвижданата заплата за Аелия е 2000 евро, но българското законодателство не позволява подобно назначение. По действащото право служител може да бъде само физическо лице с ЕГН, което означава, че AI не може да бъде нает и осигуряван. Въпреки това от компанията настояват за промени в законодателството както у нас, така и на европейско ниво. „Ако фирмите заменят хора с изкуствен интелект, нека плащат осигуровки за тези системи. Така държавата няма да губи приходи“, смята Кръстев, който предупреждава, че без регулации страната може да се превърне в своеобразен „данъчен рай“ за AI-базирани бизнеси.

