Изкуственият интелект от технология се превръща в тъкан на новата реалност, вгражда се във всички човешки сфери. Новите инвестиции през тази година ще бъдат точно в ИИ и във военните технологии – най-вече дронове. Това каза футурологът от Института по философия и социология към БАН доц. Мариана Тодорова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По нейни думи има съпротива при работата с високите технологии, което се забелязва най-вече при по-старите поколения. Тя също така подчерта, че е необходимо да има грамотност за ИИ на всички нива – какви рискове и какви ползи носи той. Според футуролога понякога не разбира прякото му предназначение и заради това има и забавяне при внедряването му.

Експертът коментира още, че се наблюдава процес на дезинформация и нарушаване на политическото доверие.

Ползите и недостатъците на изкуствения интелект

Тодорова каза още, че всяка държава може да заложи в брутния вътрешен продукт многоцелеви индикатори – устойчивост, адаптация към климатичните промени и други. Това означава, че трябва да се мисли върху климатичните политики и начините, по които изглеждат градовете, изграждане на нови водни системи, на нов тип енергийни мрежи, на жилища с по-устойчиви фасади и други.

Снимка: iStock

Доцентът обясни, че друг важен акцент е киберсигурността, тъй като все по-голяма част от информацията се съхранява във виртуалното пространство.

Футуролог: Появата на генерален ИИ може да бъде заплаха за човечеството

По отношение на използването на ИИ в образованието, тя подчерта, че това не трябва да става за сметка на критическото мислене у децата, а напротив – да го подпомага. Футурологът е на мнение, че учителите трябва да придобият грамотност за ИИ, също така е нужно да има промяна в учебните планове, но не кардинални. Тя смята, че ИИ не трябва да заменя учителя, а да подпомага процеса. И допълни, че понякога, когато не намира точния отговор, ИИ „халюцинира”.

Друго, което тя подчерта, че ИИ е устроен така, че да ни подкрепя и утвърждава, а това може да наруши самооценката на личността.

По отношение на космоса и технологиите доц. Тодорова обясни, че има доста научни проекти, които симулират живот в среда като тази на Марс, примерно.

Целия разговор гледайте във видеото.

