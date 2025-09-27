Началниците на Генералните щабове на страните членки на НАТО днес се събраха в латвийската столица Рига, за да обсъдят последните извършени от Русия нарушения на въздушното пространство на страни от Алианса.

"Днес изразяваме пълна и недвусмислена солидарност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено. Отговорът на Алианса беше силен и ще продължи да се засилва", заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО. "Тези действия са ескалиращи и безразсъдни и Русия носи пълна отговорност за тях", добави той.

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Той напомни за историческите събития от 25 септември 1939 г., когато съветски бомбардировач и разузнавателен самолет нарушиха въздушните пространства на Литва, Латвия и Естония, описвайки това като "начални сигнали за решимостта на Москва да наложи волята си".

"Днес този момент трябва да резонира с нас", добави Драгоне.

В обръщението си като домакин на срещата латвийският президент Едгарс Ринкевичс заяви, че "непосредственият приоритет очевидно е противовъздушната отбрана".

"Както вече съм заявявал, Русия продължава с модела на провокации, като последно безразсъдно наруши въздушното пространство на Полша и Естония", отбеляза той.

Руски изтребители провокирали германска фрегата в Балтийско море

Ринкевичс призова за продължаване на твърдия отговор, който да превърне балтийското въздушно наблюдение в балтийска мисия за противовъздушна отбрана със съответните правила за действие.

Руските сили напоследък извършиха поредица потенциално опасни нарушения на въздушното пространство на НАТО над балтийските страни и Полша. Тези действия бяха свързани с продължаващата война в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова