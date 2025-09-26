Изтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като тази седмица бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщи отбранителният съюз.

Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на Алианса край бреговете на Латвия.

Руски изтребители провокирали германска фрегата в Балтийско море

Засечената формация включвала три самолета - МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“, написа въздушното командване.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците.

Редактор: Цветина Петкова