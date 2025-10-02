Заснеха Северното сияние от върха на най-високата сграда в Европа. Кадрите, които са направени от покрива на „Лахта център” в Санкт Петербург, показват впечатляващата игра на зеленикавите светлини на фона на нощното небе. Видеото е заснето в нощта на 29 срещу 30 септември, посочват на сайта си от управата на небостъргача.

„Лахта център” е 87-етажна сграда, която беше завършена през 2019 година. Със своите 462 метра тя е не само най-високият небостъргач в Русия, но и в цяла Европа.

Небето над Северозападен Китай се оцвети в червено (ВИДЕО)

Северното сияние - явление, известно и като Аврора Бореалис, е резултат от сблъсъка между заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята, което е най-силно в полярните области.

Червените сияния са по-редки от зелените, тъй като са свързани с интензивна слънчева активност, при която частиците взаимодействат с кислород на голяма височина – над 2414 км, където атмосферата е по-разредена.

Редактор: Станимира Шикова