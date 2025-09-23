Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер.

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) – компания, която е подчинена на Министерството на транспорта.

Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане.

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.

Редактор: Цветина Петкова