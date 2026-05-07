Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони се срещна в Рим с новоизбрания премиер на Унгария Петер Мадяр. Това е първата среща на Мадяр на премиерско ниво, след като партията му спечели парламентарните избори на 12 април.

Той ще положи клетва като министър-председател в Будапеща в събота.

По време на предизборната кампания Мелони подкрепи Виктор Орбан, заедно с лидера на френската крайна десница Марин Льо Пен и Алис Вайдел. След изборите обаче италианският премиер поздрави Мадяр за „ясната изборна победа“.

По-късно днес Мелони ще се срещне и с премиера на Полша Доналд Туск, а в петък ще разговаря с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио.

