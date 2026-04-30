Бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр с първи стъпки за размразяване на милиардите европейско финансиране. При първото си посещение в Брюксел след изборната победа той се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Мадяр заяви, че е оптимист за споразумение до края на май за около 10 милиарда евро от фондовете за възстановяване. По думите му разговорите са били конструктивни, а средствата ще подпомогнат икономиката и реформите в страната. На нова среща през май ще бъде финализирано споразумение за достъп до около 7,8 милиарда евро.

Петер Мадяр е отправил покана към Зеленски за среща

Общата сума на блокираните средства достига близо 18 милиарда евро заради спорове около върховенството на закона при управлението на Виктор Орбан. Част от парите трябва да бъдат усвоени до средата на август, иначе ще бъдат загубени.

От Брюксел отчитат конструктивен тон, но подчертават, че напредъкът ще зависи от конкретни действия. Европейската комисия допълва, че са обсъдени конкретни стъпки за достъп до средствата, а очакванията са новото правителство в Будапеща да ускори реформите.

Редактор: Дарина Методиева