Певицата Бони Тейлър от няколко години живее между родината си Уелс и Португалия. Именно в малкия град Фаро изпълнителката на Total Eclipse of the Heart е била хоспитализирана за спешна операция.

Бони Тейлър не е в най-добро здравословно състояние. На 6 май в официалния сайт на британската изпълнителка беше публикувано съобщение, че тя е била приета в болница след спешна хирургична намеса. „Със съжаление съобщаваме, че Бони беше приета в болницата във Фаро за спешна чревна операция“, се казва в съобщението. „Операцията премина успешно и в момента се възстановява. Знаем, че цялото ѝ семейство, приятели и фенове ще бъдат разтревожени от тази новина и ще ѝ пожелаят бързо и пълно оздравяване“, пище още в сайта.

Представителите на Бони Тейлър не уточниха причината за операцията. Според американското издание TMZ обаче тя е потърсила лекарска помощ след оплаквания от болки в червата, а медицинските специалисти са открили чревна перфорация.

Бони Тейлър става известна през 70-те години с хитовете Lost in France и It's a Heartache. Първата песен влиза в Топ 10 във Великобритания, а втората достига първо място във Франция и трето място в Съединените щати. След четири албума, които не постигат очаквания успех, певицата – която е гостувала и в Star Academy – постига огромен международен успех, особено във Великобритания, през 1983 г. с песента Total Eclipse of the Heart.

Четиридесет и три години след излизането си, песента продължава да звучи навсякъде, особено по време на истински слънчеви затъмнения. „При всяко затъмнение, навсякъде по света, пускат Total Eclipse of the Heart и това никога не ми омръзва“, споделя тя в предаването Good Morning America. След това певицата продължава успеха си с петия си албум Faster Than the Speed of Night и записва музика за филма Footloose. Бони Тейлър продължава да издава албуми през годините. Последният ѝ е The Best Is Yet to Come, издаден през 2021 г.

Докато все още е хоспитализирана във Фаро, певицата отбелязва 50 години музикална кариера с европейско турне. Тя трябва да изнесе концерти в Германия, Чехия, Унгария, Англия, Румъния и Швейцария. Бони Тейлър живее щастливо с Робърт Съливан – бивш олимпийски състезател по джудо и строителен предприемач, за когото се омъжва през юли 1973 г. Двойката няма деца и прекарва времето си между Уелс и Португалия.

