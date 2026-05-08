В България и още десетки държави по света днес се отбелязва Международният ден на таласемията. Това е наследствено заболяване на кръвта, при което се нарушава нормалното производство на хемоглобин в организма.

С призив за промяна в нагласите на хората и начина, по който те възприемат това заболяване, деца с таласемия организираха изложба в сградата на Столичната община. Участниците, техните родители и лекарите казват, че че едно от най-големите предизвикателства е даряването на кръв и апелират повече хора да го правят.

Хематологът доц. д-р Атанас Банчев каза: "Трансфузионно-зависимата таласемия е заболяване, при което човек се ражда с неспособност да произвежда правилен по своя вид хемоглобин, който е червеният пигмент, който изпълва червените кръвни клетки.”

Илияна Първанова, председател на фондация "Калинки за живот - за децата с таласемия", посочи: "За тези хора това е една ежедневна борба. Така че чрез тези рисунки, чрез тези истории искаме да покажем и техния стремеж и техния начин и усилието да продължат напред".



Д-р Нина Ръсина, изпълнителен директор на СБАХЗ, каза: "Това е хронично заболяване и хората се лекуват до живот. Когато децата навършат 18 години, не им се налага да се сблъскват с нови учебни заведения, с нови специалисти, те продължават своето лечение при нас".



Елиза Тилева, майка на дете с това заболяване, обясни: „Най-големите трудности са намирането на кръв, тъй като тя е жизненоважна за нашите деца. Ние, като родители, искаме да има по-голяма информираност сред населението и превенция".

