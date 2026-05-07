Петима души загинаха, а 11 бяха ранени при руски удари, извършени в украинската Сумска област през изминалото денонощие. През целия ден населените места в Сумски, Шосткински, Охтирски и Конотопски район бяха подложени на вражески обстрел.

Една от жертвите е мъж, който загинал, след като стъпил върху руска мина. В град Суми загинаха две жени, а седем души бяха ранени. Нанесени са щети по многоетажна жилищна сграда, медицинско заведение, детска градина и търговски обект. Един човек загина и един беше ранен, след като дрон порази превозно средство.

В няколко други населени места бяха повредени частни домове, автобус, трактор, телевизионно оборудване, образователна институция, превозни средства и гражданска инфраструктура.

Ръководителят на регионалната военна администрация в Сумска област Олег Григоров каза, че сутринта руски дрон е ударил автомобил в община Степановка и той се е възпламенил, но шофьорът не е бил вътре в този момент, което е спасило живота му. Според Григоров мъжът е ранен и е хоспитализиран.

Вчера руските сили отново извършиха въздушна атака в Сумска област, при което двама служители на детска градина загинаха, а седем души бяха ранени.

