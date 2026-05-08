Откриха тяло на мъж в двора на хотел в Банско. Сигналът за човек в безпомощно състояние е подаден в петък сутринта на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които констатирали смъртта на мъжа. Под надзора на Окръжната прокуратура се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около случая.

