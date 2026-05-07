От Елисейския дворец заявиха, че целта е да се покаже готовност за гарантиране на сигурността там
Френският самолетоносач „Шарл дьо Гол“ се подготвя за възможна мисия в Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток.
Корабът се насочва към южната част на Червено море, за да бъде в готовност за операция по възстановяване на корабоплаването в стратегическия коридор.
Иран: Безопасното преминаване на Ормузкия проток ще е възможно, ако САЩ прекратят заплахите си
От Елисейския дворец заявиха, че целта е да се покаже готовност за гарантиране на сигурността там. Трафикът през пролива, ключов за световния петролен износ, е силно ограничен след ескалацията на конфликта.
Президентът Еманюел Макрон призова „всички страни незабавно и без условия да прекратят блокадата на протока“, визирайки американската блокада на ирански пристанища и действията на Техеран за ограничаване на преминаването през жизненоважния морски маршрут.Редактор: Никола Тунев
