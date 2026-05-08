Имаме четири пъти опити да се сложи на край на прехода в България. Все очакваме това да се случи. А основната характеристика на този преходен период са престъпността и корупцията. Постоянно има въжделения относно кой е този човек или партия, който да сложи край на този процес. Това каза дипломатът и философ проф. Здраво Попов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

"Затова казваме, че сега имаме възможност да се изправим пред тази възможност отново, това са очакванията", заяви той.

По негови думи гласоподавателите не очакват големи политики в земеделието, енергетиката, регионално развитие.

Румен Радев на първото заседание на кабинета: Трябва да пречупим тенденцията на растящите цени

Попов посочи, че кабинетът не е политически, а административен.

Дипломатът коментира още срещата между американският държавен секретар Марко Рубио и папа Лъв XIV. Той я определи като среща между силата и смирението, „възможността да се създаде предпоставка за диалог между един световен хегемон и папата, който преживява поста си като своеобразна кауза". „Тази мисия не допуска използването на военна сила в конфликти, а инструментариума на дипломацията”, допълни още професорът. И подчерта, че поради тази причина срещата е била трудна.

По отношение на войната между Русия и Украйна той посочи, че Володимир Зеленски е призовал нито един чуждестранен гост на Москва да не присъства на Червения площад на 9 май.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова