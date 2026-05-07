Около 1500 кораба и техните екипажи остават „блокирани“ в Персийския залив заради блокадата, наложена от Иран в Ормузкия проток. Това заяви в Панама представител на Международната морска организация (IMO) - агенцията на ООН, отговаряща за безопасността по море.

„Към момента имаме около 20 000 членове на екипажи и приблизително 1500 кораба, които са блокирани“, каза генералният секретар на IMO Арсенио Домингес по време на откриването на Морската конвенция на Америките в панамската столица.

От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари Техеран контролира Ормузкия проток - стратегически маршрут за световната търговия с въглеводороди.

