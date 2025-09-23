Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Самолети, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други аеропорти
Норвегия, Дания и Швеция заявиха, че неидентифицирани дронове са прелетели над техните столици.
Дронове, забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген, наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети там. Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.
Заради преустановяване на дейността на летището самолети, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други летища. Дроновете са били забелязани над съседния проток Оресунд. Протокът разделя датския остров Шеланд от южната шведска провинция Сконе. Той е и един от най-натоварените морски пътища в района.
Няколко часа по-късно летището на датската столица поднови работа.
"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.
По случая с дроновете е започнало разследване. Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.
Неизвестни безпилотни самолети са били забелязани над военни съоръжения в норвежката столица Осло, съобщава шведският вестник AftonBladet. Заради инцидента са задържани двама граждани на Сингапур.
Дронове бяха забелязани и над Стокхолм. Шведският военен министър се закани, че ВВС ще свалят всеки неидентифициран летящ обект над страната. "Швеция има право да защити въздушното си пространство, ако е необходимо - със сила", заяви той.Редактор: Цветина Петкова
