Нова вълна измамни SMS съобщения, изпращани от името на КАТ, чиято цел е да подведат гражданите да заплатят несъществуващи глоби чрез фалшиви интернет страници.

Паралелно с това се разпространяват и фалшиви SMS-и, имитиращи съобщения от Център за градска мобилност (ЦГМ), в които се твърди, че потребителят има неплатени такси или глоби за паркиране.

„Съдебни производства“: Фишинг имейли от името на ГДНП и Европол обвиняват в киберпрестъпления и налагат глоби

Въпросните съобщения пристигат от чуждестранен номер (+63 908 189 8252, Филипините) и се представят като официално уведомление от „MVR-KAT“. В тях се твърди, че автомобилът на получателя е засечен в нарушение на правилата за движение чрез „пътни сензори и мониторинг система“, като е генерирана глоба с конкретен номер. Посочва се и краен срок от 14 дни за плащане, както и линк за „уреждане“ на задължението.

Специалистите подчертават, че това е класическа фишинг схема, чиято цел е кражба на чувствителни данни - като банкови реквизити, пароли и друга лична информация, както и директни финансови измами.

Органите на реда съветват хората да не отварят подобни линкове, да не въвеждат лични или банкови данни в съмнителни сайтове и да се доверяват единствено на официалните канали на институциите.

Посочва се още, че при реални нарушения, КАТ уведомява гражданите чрез SMS със заглавие „МВР: Извършено нарушение МПС“, като се съдържа информация за автомобила, самото нарушение и размера на глобата. Освен SMS, уведомления могат да се изпращат и по имейл или чрез чат платформа.

Официалните начини за плащане на глоби включват портала за електронни услуги на МВР, ПОС терминали в структури на „Пътна полиция“, мобилни устройства на патрулни екипи, системата за сигурно електронно връчване, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и други легитимни канали.

Актуалните банкови сметки за плащане на глоби могат да бъдат проверени на официалния сайт на МВР: Информация за плащане на глоби - МВР.

