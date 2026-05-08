Очакванията на хората са да има силна ръка в управлението. Когато си спечелил изборите със заявка за смяна на модел, няма да бъде изненада за никого да се сменят хора в регулаторите, в администрацията, областни управители и други. Това коментира политологът доц. Петър Чолаков в предаването „Денят на живо”.

„Прави впечатление при Румен Радев, докато беше в президентството, че се съобразява с настроенията в обществото и оттам избира своите приоритети. Разграждането на модела „Борисов-Пеевски” не е сред основните приоритети на самите граждани, според проучване на „Мяра” и съответно има опасност Радев да бъде обвинен в диктатура”, смята доц. Чолаков, по повод отказа на „Прогресивна България” да гласува за създаване на временна парламентарна комисия за разследване имуществото на Пеевски.

Румен Радев на първото заседание на кабинета: Трябва да пречупим тенденцията на растящите цени

За промените в съдебната система Радев би трябвало да разчита на подкрепа от ПП и ДБ, според политолога. „В политиката процесът на договаряне е нещо нормално, стига да бъде публично и с ясно заявени параметри на договорката”, каза още доц. Чолаков. Той беше категоричен, че непопулярни мерки предстоят и трябва да бъдат взети в началото на мандата на новата власт, докато подкрепата за тях е голяма.

Още от разговора чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова