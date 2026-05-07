Два чуждестранни дрона са се разбили в Латвия, съобщава националният радио и телевизионен оператор на балтийската страна, предаде "Ройтерс". Според информациите на въоръжените сили летателните средства са дошли от Русия в четвъртък сутринта.

Подразделения на въоръжените сили, държавната полиция и пожарната и спасителната служба са на мястото, на което са паднали дроновете.

Един от тях се разбил в съоръжение за съхранение на нефт в Резекне, на около 40 км от руската граница. Възникнал е пожар, който е изгаснал преди пожарникарите да дойдат на място.

Редактор: Ивета Костадинова