Северна Корея заяви, че не признава никакви ограничения, свързани с международните споразумения за неразпространение на ядрени оръжия, и подчерта, че статутът ѝ на ядрена сила е „необратим“. Изявлението беше направено от постоянния представител на Пхенян в ООН Ким Сон по време на конференция на ООН, посветена на Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

По думите му ядрената програма на Пхенян е официално заложена в конституцията на държавата, включително принципите за използване на ядрено оръжие.

Северна Корея напусна международния договор за неразпространение още през 2003 г., а след това извърши серия от ядрени опити въпреки санкциите и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Според международни оценки режимът разполага с десетки ядрени бойни глави и продължава активно да развива своя арсенал.

Пхенян многократно е заявявал, че няма намерение да се отказва от ядрените си способности, определяйки курса си като окончателен и необратим. В последните години страната засили и военното си сътрудничество с Русия, включително чрез предоставяне на военна техника и подкрепа във войната в Украйна.

Данни на Стокхолмски международен институт за изследване на мира показват, че към началото на 2025 г. девет държави в света притежават общо над 12 000 ядрени бойни глави. Най-големи ядрени арсенали продължават да държат САЩ и Русия, които контролират около 90% от световното ядрено въоръжение.

