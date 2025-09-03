Мащабен военен парад в Пекин по случай 80 години от победата над Япония във Втората световна война. Пред 26 лидери на държави, обединени в опозицията си срещу Запада, китайският президент Си Цзинпин представи "неудържим Китай".



Около 12 хиляди души военен персонал маршируваха по площад "Тиенанмън" в столицата. Ядрени балистични ракети, лазерни оръжия и гигантски подводни дронове са сред представените за първи път оръжия в арсенала на страната. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа, че праща поздрави на Си Цзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато "те заговорничат срещу Съединените щати".

„Китайската нация е велика и не се страхува от насилие. Тя е живот или смърт между справедливостта и злото, срещу които китайският народ е бил обединен. Днес човечеството отново е изправено пред избор между мир и война, взаимна изгода и конкуренция с нулев резултат. Китайският народ твърдо стои на правилната страна на историята. Народноосвободителната армия на Китай винаги е била героична сила, на която партията и народът могат да се доверят напълно“, заяви китайският президент Си Цзинпин.

Редактор: Станимира Шикова