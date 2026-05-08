Будистки монах от Тайланд се превърна в местна атракция, след като всяка сутрин събира дарения с лодка, придружен от кучетата си. Монахът плава по река Чао Прая заедно с 12 домашни любимци.

Всеки ден той тръгва рано сутрин и обикаля селата край реката. По думите му всичко започнало с едно изоставено куче, след това хора започнали да оставят още животни в храма, където към момента живеят около 20 кучета.

Историята стана популярна в социалните мрежи. Местните казват, че гледката им носи радост и спокойствие. Монахът разказва, че само два пъти кучета са падали във водата, докато си играели, но всички могат да плуват. „Сега кучетата ме следват навсякъде, защото обикновено спим в една и съща стая. Когато ставам сутрин, за да тръгна да събирам дарения, те започват да лаят и тръгват след мен”, посочи Луанг Пор Чамнан.

