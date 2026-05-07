В Румъния през настоящата година е потвърден един случай на хантавирус, а за периода 2023–2026 г. общият брой на регистрираните случаи достига 15. Това съобщи Националният институт за обществено здраве на Румъния. Информацията идва на фона на огнище на хантавирусна инфекция на борда на круизен кораб, плаващ в Атлантическия океан, което отново насочи вниманието към заболяването.

Хантавирусите представляват зоонозни инфекции, които се предават от животни на хора. Най-често заразяването става при контакт със секрети на инфектирани гризачи. Възможно е предаване чрез вдишване на аерозоли от изсъхнали отпадни продукти, както и при контакт през очите, наранена кожа или при ухапване.

След случаите на кораб: Как се предава хантавирусът и има ли опасност от епидемия

Заболяването протича с остра температура, често съчетана с бъбречно засягане и/или хеморагични прояви, в зависимост от конкретния епидемиологичен контекст. Диагнозата се потвърждава чрез лабораторни изследвания, включително установяване на специфични антитела.

Разпределението на случаите показва ограничено, но устойчиво присъствие на инфекцията: четири случая през 2023 г., три през 2024 г., седем през 2025 г. и един от началото на 2026 г.

Експертите подчертават, че най-ефективната превенция остава ограничаването на контакта с гризачи и среда, която може да е замърсена от тях.

Сериозността на инфекцията беше подчертана и от трагичен инцидент на борда на круизния кораб, пътуващ от Ушуая до Кабо Верде. При него трима души - нидерландска двойка и германски гражданин - загубиха живота си. По данни на Световната здравна организация още осем души на борда вероятно са били заразени.

