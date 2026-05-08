снимка: БТА
Петролният танкер от февруари е включен в санкционионен списък на САЩ
Иран е задържал петролния танкер Ocean Koi в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол. Това съобщиха ирански държавни медии, цитирани от "Ройтерс". В изявление на иранските въоръжени сили се посочва, че танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“.
Американската армия е спряла ирански танкер, опитал да пробие блокадата
Петролният танкер, който от февруари е включен в санкционионен списък на САЩ, е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти, според ирански медии. Задържането е станало след като беше съобщено за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив.
Иран е затворил до голяма степен тесния морски път, през който преди избухването на войната на 28 февруари между САЩ и Израел срещу Иран преминаваше около една пета от световния петролен поток, отбелязва "Ройтерс".
Редактор: Станимира Шикова
